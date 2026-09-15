‘ക്രോണിക് ബാച്ച്ലർ’, ‘രാക്ഷസരാജാവ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ബാലതാരമായി എത്തി ശ്രദ്ധനേടിയ ജോമോൻ ജോഷി വിവാഹിതനാകുന്നു. കോട്ടയം സ്വദേശിയായ അഷ്ന ആൻഡ്രിയയാണ് വധു. ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. സൗദിയിൽ നഴ്സാണ് അഷ്ന. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ അഷ്ന ഇപ്പോൾ സൗദിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
1999 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ‘പുരസ്ക്കാരം’ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ജോമോൻ അഭിനയത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ജോമോന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജോഷിയും ടെസ്സിയുമാണ്. ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട് താരം.ഇപ്പോൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിലും മിനി സ്ക്രീനിലുമായി ചെറുതും വലുതമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു.
നിതീഷ് കെ. നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘അമാനുഷികം’ ആണ് ജോമോന്റെ പുതിയ റിലീസ്