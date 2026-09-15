കൊച്ചി: പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജുവാര്യരും ഒന്നിയ്ക്കുന്ന ഒടിയന് എന്ന സിനിമ രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധായകനായി എത്തുന്നതോടെ പൊടി പാറുമെന്ന് വിലയിരുത്തല്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭ്രമയുഗത്തില് രാഹുല് സദാശിവന്റെ മാജിക് മലയാളിപ്രേക്ഷകര് കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഒരു മാജിക് ഒടിയനില് ആവര്ത്തിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
നാടോടിക്കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാഹുൽ സദാശിവന്റെ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ ശൈലിയെ ‘അത്ഭുതകരമായ നേട്ടം’ എന്ന് ഈയിടെ കരണ് ജോഹര് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒടിയന് പോലുള്ള അത്ഭുതകരമായ നേട്ടം ഒടിയനില് ആവര്ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷകളേറെയാണ്. കരണ് ജോഹറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ധര്മ്മ പ്രൊഡക്ഷന്സാണ് ഇതിന്റെ നിര്മ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് കരണ് ജോഹറിന് രാഹുല് സദാശിവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണ്. നടന് പൃഥ്വിരാജ് ഈ പദ്ധതിയില് സഹനിര്മ്മാതാവാണ്
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ-മഞ്ജു വാര്യർ ചിത്രം ‘ഒടിയൻ: ദി ഏജ് ഓഫ് ഇല്ല്യൂഷൻ’ (Odiyan: The Age of Illusion) ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മഞ്ജു വാര്യരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഹൊറർ-മിസ്റ്ററി ചിത്രമായ ‘ഒടിയൻ: ദി ഏജ് ഓഫ് ഇല്ല്യൂഷൻ’-ന്റെ ചിത്രീകരണം ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങി. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം, ഇവിടുത്തെ നാടോടിക്കഥകൾ, പുരാണങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഘടകങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിഗൂഢത നിറഞ്ഞതും ആകർഷകവുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്നതാണ് ഈ സിനിമ.
സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ പൂജാ ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.
ഈ പ്രഖ്യാപനം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ഒരു പുതിയ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു… പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മഞ്ജു വാര്യരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. രചനയും സംവിധാനവും രാഹുൽ സദാശിവൻ. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചിത്രം. ശക്തമായൊരു കൂട്ടുകെട്ടിനും ആവേശകരമായ സിനിമാ യാത്രയ്ക്കും തുടക്കം കുറിക്കുന്നു!”
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്; പൃഥ്വിരാജ് സഹ-നിർമ്മാതാവാണ്.