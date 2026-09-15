റിയാദ്: ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യ. സൗദി അറേബ്യയുടെ പരിപാവനമായ മതകേന്ദ്രങ്ങളായ മക്കയിലും ഹൂതികള് ആക്രമണം നടത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൗദി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
അതുപോലെ ജിദ്ദ നഗരം, തായിഫ് ഗവര്ണറേറ്റുകളിലും ഹൂതികളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായേക്കാമെന്നും സൗദി സര്ക്കാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. യെമനിൽ നിന്ന് നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ സൗദിയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതെന്ന് എഎഫ്പി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ ഹൂതികളുടെ ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നു
ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിന് മറുപടിയായി സൗദി അറേബ്യ യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. അതേസമയം, യെമനിലെ മോച്ച നഗരം ഹൂതി വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തു. ചെങ്കടലിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ നഗരമാണ് മോച്ച. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രദേശത്തിന്മേലുള്ള ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണം തന്ത്രപരമായി വളരെ പ്രധാനമാണ്. മോച്ച പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ചെങ്കടലിനെയും ഗൾഫ് ഓഫ് ഏഡനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന സമുദ്രപാതയായ ബാബ്-എൽ-മൻഡേബ് കടലിടുക്കിലേക്കുള്ള ഹൂതികളുടെ പ്രവേശനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ തുടർച്ചയായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള് ഒപ്പുവെച്ച പ്രതിരോധ കരാറുകള് കാറ്റില് പറത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സൗദി അറേബ്യയെ ഹൂതികള് ആക്രമിച്ചിട്ടും തുര്ക്കിയോ പാകിസ്ഥാനോ ഹൂതികളെ ആക്രമിക്കാന് തയ്യാറായില്ല. അമേരിക്കയോട് ,സൗദി സഹായം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചെങ്കിലും ട്രംപ് സൗദിയുടെ അപേക്ഷ തള്ളി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഏറ്റവുമൊടുവില് ഇസ്രയേലിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗദി.
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന് നിർണായകമായ സമുദ്രപാതയാണ് ബാബ്-എൽ-മൻഡേബ് കടലിടുക്ക്; ഈ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ആഗോള സമുദ്ര വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മോച്ചയിലെ ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണം യെമനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നമല്ല. ചെങ്കടലിന് ചുറ്റുമുള്ള അവരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാന്നിധ്യം വിശാലമായ മേഖലയിലുടനീളം സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.
എന്തുകൊണ്ട് ഇറാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു?
ഇറാനിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഹൂതി വിമതർ ദീർഘകാലമായി നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഹൂതികളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇറാനോട് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ കരാർ പാകിസ്ഥാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ, ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സൗദി യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യം പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഹൂതി വിമതർ എന്നിവർക്കിടയിൽ സംഘർഷം വർദ്ധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനോട് ഇറാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നും ഹൂതി വിമതരുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
നാല് വർഷം നീണ്ട യെമൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ തകർന്നു
യെമനിൽ ഹൂതി പോരാളികളും സൗദി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ സേനയും തമ്മിൽ ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന കടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കൊടുവിലാണ് സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലെത്തിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താരതമ്യേന സമാധാനം നിലനിർത്തിയിരുന്ന നാല് വർഷത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ ഈ പോരാട്ടം പൂർണ്ണമായും തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. യെമന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കനത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഹോദൈദ, തായിസ്, ബൈദ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിൽ തങ്ങൾ മുന്നേറ്റം നടത്തിയതായി സർക്കാർ സേന അവകാശപ്പെടുന്നു. സൗദിയുടെ എണ്ണ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ചെങ്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എണ്ണ ടാങ്കറുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഹൂതികൾ തുടരുകയാണ്; പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും നിർണായകമായ ഊർജ്ജ-ഗതാഗത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും നിരന്തരം ഭീഷണിയാകുന്ന ഈ സംഘർഷത്തിൽ സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്താൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു.
യെമനിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത്?
ഹൂതി സേന തലസ്ഥാനമായ സന പിടിച്ചെടുക്കുകയും വടക്കൻ യെമന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് 2014-ലാണ് യെമനിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഈ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ നാടുകടത്തപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി.
സർക്കാരിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഹൂതികളുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന സൗദി സഖ്യം 2015-ൽ സൈനികമായി ഇടപെട്ടു. തുടർന്നുണ്ടായ നിരന്തരമായ പോരാട്ടം, ജനങ്ങളുടെ പലായനം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ഈ സംഘർഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നായി മാറി.