തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ദര്ശനം നടത്തി കന്നട നടനും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഭാര്യ പ്രഗതി ഷെട്ടിയും. വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് ഇരുവരും ദര്ശനത്തിനായി എത്തിയത്. ദീപാരാധന തൊഴുത ഋഷഭ് ഭഗവാന് വിവിധ വഴിപാടുകള് നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്പില്നിന്നുള്ള ചിത്രം പ്രഗതി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെച്ചു. ചിത്രം ഋഷഭും ഷെയര്ചെയ്തു.
ക്ഷേത്ര ദര്ശനത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥിനെ സന്ദര്ശിച്ചു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് മന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ചു. ‘കാന്താര’യിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഋഷഭ് ഷെട്ടിയെയും ഭാര്യ പ്രഗതിയെയും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് കാണാന് കഴിഞ്ഞ് ഏറെ സന്തോഷമുളവാക്കിയ അനുഭവമായി’, എന്ന് മന്ത്രി കുറിച്ചു.