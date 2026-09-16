മുംബൈ:രാമായണം: രാമായണ സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ, രാമ-സീതാബാന്ധത്തിന്റെ പ്രണയവും പവിത്രതയും ഉണര്ത്തുന്ന ജയ് ജയ് രാം എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തായത്.
ഇതില് രാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും ഗാനത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നു. ഡോ. കുമാർ വിശ്വാസ് എഴുതിയ ഗാനത്തിന് എ.ആർ. റഹ്മാൻ ആണ് സംഗീതം നൽകിയത്. അരിജിത് സിംഗും ശ്രേയ ഘോഷാലും ആലപിച്ച ഈ ഭക്തിഗാനം ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിനത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
അങ്ങിനെ ഗണേശ ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ ‘രാമായണം: ഭാഗം 1’-ന്റെ സംഗീത പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് ‘ജയ് ജയ് രാം’ എന്ന ഗാനത്തോടെ തുടക്കമായി. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇതിഹാസ ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത ലോകത്തേക്കുള്ള ആദ്യ എത്തിനോട്ടം കൂടിയാണ് ഈ ഭക്തിഗാനം. ഗാനത്തോടൊപ്പം, ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ മോഷൻ പോസ്റ്ററും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കി.
“സിയാ-രാം (സീതാ-രാമൻ) ബന്ധത്തിന്റെ കാലാതീതമായ ആചരണമായി” വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്; ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ സംഗീത അവതരണത്തിൽ ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം; കൂടാതെ ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംഗീത സായാഹ്നത്തിനായി റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട്.
‘ജയ് ജയ് രാം’ ഒരുക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളി, ഒരു സിനിമാ ഗാനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വികാരവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാവം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നുവെന്ന് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഗാനത്തിന്റെ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, വിശ്വാസിന്റെ വരികൾക്ക് തനതായ ഭാവങ്ങൾ നൽകിയ അരിജിത് സിംഗിനെയും ശ്രേയ ഘോഷാലിനെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “‘ജയ് ജയ് രാം’ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ കാതൽ ശ്രീരാമന്റെ നാമം ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായി ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്നതാണ്. സംഗീതപരമായി, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിശുദ്ധിയും ആത്മീയമായ അടുപ്പവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ ഒരു സിനിമാ ഗാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വളർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഡോ. കുമാർ വിശ്വാസിന്റെ വരികൾക്ക് അരിജിത് സിംഗും ശ്രേയ ഘോഷാലും തനതായ വൈകാരിക ഭാവങ്ങൾ പകരുമ്പോഴും, ഗാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഭക്തിക്ക് അവർ പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിൽ സമാധാനവും വ്യക്തിപരമായ ഒരടുപ്പവും അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.”
വിശ്വാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വളരെ ലളിതമായ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗാനം രൂപപ്പെട്ടതെങ്കിലും, അതിന് അഗാധമായ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “‘ജയ് ജയ് രാം’ എന്നത് ലളിതമായ മൂന്ന് വാക്കുകളാണെങ്കിലും, അവയിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രാർത്ഥന അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാനം രചിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീരാമനെ വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം – കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല – മറിച്ച്, ഓരോ ഭക്തനും അദ്ദേഹവുമായി പങ്കിടുന്ന ബന്ധം – അതായത് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി, ശക്തി, അഭയസ്ഥാനം എന്നീ നിലകളിലുള്ള ബന്ധം – പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. – വിശ്വാസ് പറയുന്നു.