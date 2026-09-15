മുംബൈ ആദര്ശധീരന് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്ന തുക്കാറാം മുണ്ടെ എന്ന ഭക്ഷ്യ ഡ്രഗ് അഡ്മീനിസ്ട്രേഷന് കമ്മീഷണര് തുക്കാറാം മുണ്ടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധനെന്ന് ബിജെപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്രയില് മന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് റാണെ.
“ഭക്ഷണത്തില് മായമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വരെ ഭക്ഷ്യകേന്ദ്രങ്ങള് അടച്ചുപൂട്ടിച്ചു. അതേ സമയം നിരവധി പരാതികളുള്ള ബഡേ മിയാന്, ഹാജി ജ്യൂസ് എന്നീ ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തില് നിന്നുള്ളവരുടെ കടകളെ തുക്കാറാം മുണ്ടെ തൊടുന്നില്ല. ഈ കടകളിലെ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളില് പ്രത്യേക നിറങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതുള്പ്പെടെ പലവിധ പരാതികള് തുടര്ച്ചയായി ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല”. നിതീഷ് റാണെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് തുക്കാറാം മുണ്ടെ ഹിന്ദു സമുദാത്തിലെ കടകള് മാത്രം അടച്ചുപൂട്ടുന്നു? മറ്റു സമുദായത്തില് നിന്നുള്ളവരുടെ കടകളെ തൊടാന് തുക്കാറാം മുണ്ടെയ്ക്ക് പേടിയാണോ എന്നും നിതീഷ് റാണെ ചോദിക്കുന്നു.
മഹാരാഷ്ട്രയില് വലിയൊരു വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് തുക്കാറാം മുണ്ടെ എന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൂടിയായ ഫുഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കമ്മീഷണറുടെ നടപടി. നിരവധി പ്രമുഖ ഭക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം അടുച്ചുപൂട്ടിച്ചത്. പരിശോധനയില് മായം കലര്ന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ധാരാളം ഹോട്ടലുകളും ഭക്ഷ്ണകേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. വിദേശകമ്പനികളായ മക്ഡൊണാള്സ് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങള് ഭക്ഷ്യവിഭവത്തിലെ മായം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അടപ്പിച്ചിരുന്നു.