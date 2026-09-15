ന്യൂദല്ഹി: വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിനെ പുകഴ്ത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായ ഫിലിപ്പ് ഗ്രീൻ. “ഇന്ത്യയെ അറിയാനും ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനും ട്രെയിൻ യാത്ര ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. ട്രെയിൻ ശൃംഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരണവും വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്” – ഫിലിപ്പ് ഗ്രീന് പറയുന്നു.
തന്റെ ട്രെയിൻ യാത്ര പൊതുവേ മികച്ച് അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും ഫിലിപ്പ് ഗ്രീന് പറയുന്നു. “ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയാറുണ്ട്. 40 വർഷം മുമ്പ്, ചെറുപ്പമായിരുന്ന കാലത്ത്, കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ജയ്സാൽമീർ വരെ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലുമായി ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. അനേകം ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരുമായി സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു; സംസാരവിഷയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഭക്ഷണം നൽകി സ്നേഹവും ഔദാര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെയും പലപ്പോഴും പരിചയപ്പെടാനായി”. – ഫിലിപ്പ് ഗ്രീന് വിശദമാക്കി.
“ഇന്ത്യയെ അറിയാനും ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനും ട്രെയിൻ യാത്ര ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. ട്രെയിൻ ശൃംഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളും ആധുനികവൽക്കരണവും വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്; എന്നാൽ പഴയ ട്രെയിനുകളും ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിയാനും അവിടുത്തെ സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകിച്ചേരാനും പറ്റിയ മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെറിയ മൺകപ്പുകളിൽ ചായ കുടിച്ചതും അവ വലിച്ചെറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അവ മണ്ണിൽ ലയിച്ചുചേരുന്നവയായതിനാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ദോഷമൊന്നും വരുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നാണത്; കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തതും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി.”- ഫിലിപ്പ് ഗ്രീന് പറഞ്ഞു.