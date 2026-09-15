കോഴിക്കോട്: കേരളത്തില് ഇടതുപക്ഷം തകര്ന്നാല് ഈ നാടുതന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സി.പി.എം. ഇല്ലെങ്കില് കേരളം ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാല് സി.പി.എമ്മിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടതുപക്ഷം ദുര്ബലപ്പെട്ടാല് ലോകംതന്നെ നശിക്കും. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകര്ച്ചയും ലോകത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായ തിരിച്ചടിയുമാണ് ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന ആപത്ത്. അമേരിക്കയില് വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദികളാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്. അതിനാല് ഇടതുപക്ഷത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മാത്രം ചുമതലയല്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ജനങ്ങള് കരുത്ത് നല്കണമെന്നും അതിലെ പ്രധാന പാര്ട്ടിയായ സി.പി.എമ്മിന് കൂടുതല് ശക്തി പകരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ഇടതു പക്ഷത്തെ തോല്പ്പിച്ചാല് ഈ നാടു നശിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയാണ് ജയരാജന് പരോക്ഷമായി ഉയര്ത്തുന്നതെന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയ വിമര്ശിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങള് കൊണ്ട് നാടു നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പാര്ട്ടി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തങ്ങള്ക്കില്ലെങ്കില് ആര്ക്കും വേണ്ട എന്നത് പാര്ട്ടിയുടെ എക്കാലത്തേയും നയമാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.