ന്യൂദല്ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാവേര് ഡ്രോണായ സ്വിഫ്റ്റ് കെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ചാവേര് ഡ്രോണ്? ഒരിയ്ക്കല് തൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ തിരിച്ചുവരവില്ല. അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത ശത്രുവിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി സ്ഫോടനം നടത്തിയ ശേഷം സ്വയം ചാരമാകുന്നവയാണ് ചാവേര് ഡ്രോണ്. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ച ചാവേര് ഡ്രോണിന് സ്വിഫ്റ്റ് കെ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ഡിആര്ഡിഒയുടെ കീഴിലുള്ള എയ്റോനോട്ടിക്കല് ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെന്റ് (എഡിഇ) ആണ് ഈ ചാവേര് ഡ്രോണായ സ്വിഫ്റ്റ് കെ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഡ്രോണുകളെ കമികാസെ ഡ്രോണുകള് എന്നും വിളിക്കും. കമികാസെ എന്നത് ജപ്പാന് പദമാണ്. ചാവേര് എന്നാണ് അര്ത്ഥം.
റഡാറുകള്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന് സാധിക്കാത്ത വിധം സ്റ്റെല്ത്ത് ഗുണങ്ങള് ഉള്ള ചാവേര് ഡ്രോണാണ് സ്വിഫ്റ്റ് കെ. ശത്രുവിന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധത്തെ തുളച്ചുകയറാനുളള ശേഷിയും ഈ ചാവേര് ഡ്രോണിനുണ്ട്. ശബ്ദത്തിന്റെ പാതി വേഗതയില് കുതിക്കുന്നതാണ് സ്വിഫ്റ്റ് കെ. മണിക്കൂറില് 735 കിലോമീറ്റര് വേഗതയില് കുതിയ്ക്കും. ടര്ബോജെറ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിനെ കുതിപ്പിക്കുക. ഒരു മണിക്കൂര് നേരം തുടര്ച്ചയായി പറക്കാന് കഴിയുന്ന ഈ ചാവേര് ഡ്രോണിന് 200 കിലോമീറ്റര് അകലെ വരെയുള്ള ശത്രുകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പറന്ന് ചെന്ന് നാശം വിതയ്ക്കാന് സാധിക്കും.
വരുംകാലയുദ്ധത്തിന് രാജ്യത്തെ ഒരുക്കുന്ന പ്രതിരോധഗവേഷണവും വികസനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് സ്വിഫ്റ്റ് കെ എന്ന ചാവേര് ഡ്രോണിന്റെ പിറവി.