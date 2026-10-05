ന്യൂദല്ഹി: രാഹുല് ഗാന്ധിയ്ക്കെതിരെ പരോക്ഷമായി ആഞ്ഞടിച്ച് സിജെപി. കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാനുള്ള വേദിയില് പരമാവധി പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ രാഹുല് ഗാന്ധിയും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയും (സിജെപി) തമ്മില് പരസ്യമായ വാഗ്വാദം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരായും അതിന്റെ ‘കാവൽക്കാരായും പെരുമാറുന്ന ‘ചിലരുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ലിബറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം’, സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സിജെപി നേതാക്കളായ അശുതോഷ് രങ്കയും സൗരവ് ദാസും ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരായും അതിന്റെ ‘കാവൽക്കാരായും പെരുമാറുന്ന ‘സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ലിബറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് സിജെപി നേതാക്കള് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കോണ്ഗ്രസിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
CJP നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും തങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് സിജെപിയുടെ ഈ വിശേഷണമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരായ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും CJP-യും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദം ഉണ്ടായത്.
അസമിലെ സ്കൂളുകള് നേരെയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് (ദുരുദ്ദേശ്യമായിരുന്നു വാസ്തവത്തില് അത്) പരിശോധനകള് നടത്തിയ സിജെപി നേതാക്കളെ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്മ്മ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അറസ്റ്റിനെതിരെ ഇതുവരേയും കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിഷേധിക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതില് സിജെപി നേതാക്കള്ക്ക് അമര്ഷമുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒക്ടോബർ 3-നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡിജിറ്റൽ ‘സത്യാഗ്രഹ’ത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. സിജെപിയുടെ അശുതോഷ് രങ്കയോ സൗരവ് ദാസോ കോൺഗ്രസിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ബിജെപിക്ക് പുറമെ ‘മറ്റൊരു പാർട്ടി’യെക്കുറിച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൗരവ് ദാസ് പ്രത്യേകം വിമര്ശനം നടത്തിയത്. ഈ പരാമർശങ്ങൾ തങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതി നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സിജെപി നേതാക്കള്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി.
ബിജെപി സർക്കാരിനെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യവും അംഗീകാരവും നേതൃത്വവും ലഭിക്കുക എന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് CJP-യും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഈ തർക്കത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നത്.
കോൺഗ്രസും CJP-യും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹ വേദിക്ക് തുടക്കമിട്ടപ്പോഴല്ല ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം തുടങ്ങിയത്; അസമിലെ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ സമയത്ത് തന്നെ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പുറത്തുവന്നിരുന്നു.