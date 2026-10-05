കൊച്ചി: ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തി നിയമനത്തിനുളള അഭിമുഖത്തില് രണ്ടുപേരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം. രാമന് നമ്പൂതിരി, വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് നിര്ദേശം. ഇരുവരുടെയും അപേക്ഷകള് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നിരസിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച അഭിമുഖം നടത്തണമെന്നാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
അതിനിടെ,ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാരെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേരും അഭിമുഖത്തിലും വിജയിച്ച് നറുക്കെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടി. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്തെ അഭിമുഖത്തില് അഞ്ചുപേരും അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ മാര്ക്ക് നേടിയാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് സന്നിധാനത്ത് നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പില് പുതിയ മേല്ശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും.
ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് അവലോകന റിപ്പോര്ട്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ,മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ദേവസ്വം മന്ത്രിക്കും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിനും സമര്പ്പിച്ചു. എല്ലാ ജോലികളും ഈ മാസം മുപ്പതിനകം പൂര്ത്തിയാക്കും എന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അറിയിച്ചു. ലേല നടപടികള് ചോര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് കടമുറികള്ക്കായി വിളിച്ച റീ ടെന്ഡര് നടപടികള് പൂര്ത്തിയായി. ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് കടമുറി ലേലം അന്തിമമാക്കും.