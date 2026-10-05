തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിന്കരയില് യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. പൂഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി രാജനാണ് ( 41) മരിച്ചത്. തലയറുത്ത നിലയിലാണ് മൃതദേഹം.സുഹൃത്ത് അനൂപിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി.
മദ്യപാനത്തിനിടെയുണ്ടായ തര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം.കൊല്ലപ്പെട്ട രാജന്റെ ശരീരത്തില് 35 ഓളം വെട്ടുകളേറ്റിട്ടുണ്ട്.കൃത്യത്തിന് ശേഷം അനൂപ് വിഴിഞ്ഞം ഭാഗത്തേക്ക് വാഹനത്തില് പോയി. വാഹനപരിശോധന നടത്തിയിരുന്ന പൊലീസ് അനൂപിന്റെ ശരീരത്തില് രക്തക്കറ കണ്ട് വാഹനം തടഞ്ഞു നിര്ത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്താകുന്നത്. പുലര്ച്ചെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ഇരുവരും പുലര്ച്ചെ വരെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.