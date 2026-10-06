കാസര്ഗോഡ്: വന്ദേമാതരം സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയില് വന്ദേമാതര ആലാപനം തടഞ്ഞാല് കര്ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പെരിയയിലെ കേരള കേന്ദ്ര സര്വകലാശാല സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചു.മൂന്നുവര്ഷം തടവും പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കാമെന്ന നിയമഭേദഗതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സര്വകലാശാലയുടെ സര്ക്കുലര്.
എന്നാല് സര്ക്കുലര് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള് ആരോപിച്ചു. പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹ് ദേശീയ കണ്വീനര് ജെ നന്ദകുമാര് സര്വകലാശാലയില് എത്തിയാല് തടയുമെന്ന നിലപാടിലാണ് എസ്എഫ്ഐ. എംഎസ്എഫും എന്എസ്യുഐയും ക്യാമ്പസില് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള കേന്ദ്ര സര്വകലാശാലയില് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാര് തുടങ്ങുന്നത്. സര്വകലാശാലയിലെ ലൈബ്രറി സെമിനാര് ഹാളിലാണ് പരിപാടി. ആര്എസ്എസ് നേതാക്കള് പ്രഭാഷകരാകുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയും എംഎസ്എഫും എന്എസ്യുഐയും ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്.