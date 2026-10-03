തിരുവനന്തപുരം: പ്രൊട്ടോക്കോള് ലംഘിച്ച് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുകാര് അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസ്താവന പൊളിഞ്ഞതിന് സാക്ഷി കൊല്ലം പൊലീസ് കമ്മീഷണര് എം. ഹേമലത. ഗര്ഭിണിയായിട്ടും തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികള് മറന്നാണ് കേന്ദ്രആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി പാഞ്ഞടുത്ത യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഗുണ്ടകളെ ഹേമലതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സധൈര്യം തടഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാണ്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുകാര് പ്രൊട്ടോക്കോള് ലംഘിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് കല്ലുവെച്ച നുണയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗര്ഭിണിയായിരുന്നിട്ടും പരിമിതികള് മറന്ന് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത ഹേമലത ഇപ്പോള് കേരളത്തിലെ പൊലീസുകാര്ക്കാകെ പ്രചോദനമായിരിക്കുകയാണ്.
താന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം റീലുണ്ടാക്കാന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒന്നല്ലെന്ന് ഹേമലത പറയുമ്പോഴും കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തുന്ന യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുകാരെ നേരിടുന്ന ഹേമലതയുടെ വീഡിയോ വൈറലായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഒമ്പത് മാസം ഗര്ഭിണിയായാലും താന് ജോലി ചെയ്യാന് തയ്യാറാണെന്ന് ഹേമലത പറയുന്നു.
കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം കുണ്ടറയിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അമിത് ഷാ കാറിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഈ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ ബിനു ചുള്ളിയില് അടക്കം അഞ്ചുപേര് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
വാഹനവ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ ഹേമലതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം തടയുകയും, അമിത് ഷായുടെ യാത്രയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഈ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ബിജെപി – കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും, യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പ്രൊട്ടോക്കോള് ലംഘിച്ചില്ലെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോര്ട്ട്
അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിൽ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാവീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതിഷേധക്കാരെ അവിടെനിന്നും മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ജാമർ വാഹനം എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയതെന്നും, ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇവരെ പോലീസ് ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.