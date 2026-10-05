ന്യൂദൽഹി : ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന (ഡിആർഡിഒ) നിലവിൽ അസ്ത്ര മിസൈലിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അസ്ത്ര-1 ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുണ്ട്, കൂടാതെ അതിന്റെ പരിധി 160 കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഈ മിസൈൽ ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിസൈലിന്റെ പരിധി 300 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്താൻ ഡിആർഡിഒ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
അസ്ത്ര-2 ഉം അസ്ത്ര-3 ഉം കൂടുതൽ മാരകമാണ്
അസ്ത്ര മാർക്ക്-2 എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസ്ത്ര-2 മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഡിആർഡിഒ ആരംഭിച്ചു. യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഈ മിസൈൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അസ്ത്ര മാർക്ക്-2 മിസൈലിന് 200 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരപരിധിയുണ്ട്. ഗെയിം ചേഞ്ചറായ ഡിആർഡിഒയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഗാന്ഡീവ. ഈ പദ്ധതി അസ്ത്ര മാർക്ക്-3 മിസൈൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി 300 കിലോമീറ്ററിലധികം ആയിരിക്കും. ഈ മിസൈലുകളുടെയെല്ലാം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അസ്ത്ര മിസൈലിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?
അസ്ത്ര ഒരു ബിയോണ്ട് വിഷ്വൽ റേഞ്ച് (BVR) മിസൈലാണ്. അതായത് പരിധിക്കുള്ളിൽ വരാതെ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് പോലും ഇത് തൊടുത്തുവിടാൻ കഴിയും. അസ്ത്ര മാർക്ക്-1 ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത് ഒരു എയർ-ടു-എയർ മിസൈലാണ്. വ്യോമ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഇതിന് വളരെ ഉയർന്ന മാരക ശേഷിയുണ്ട്.
സുഖോയ്, തേജസ് വിമാനങ്ങൾ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു
സുഖോയ്-30 എംകെഐയിൽ നിന്ന് അസ്ത്ര മിസൈലും തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച തേജസ് യുദ്ധവിമാനവും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു . ആകാശത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഈ മിസൈലിന് ദൃശ്യപരിധിക്കപ്പുറം പോലും കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ കഴിയും.
അത്യാധുനിക നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമാണ് അസ്ത്ര മിസൈലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സീക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഈ മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ബിവിആർ മിസൈലുകളിൽ ഒന്നാണ് അസ്ത്ര മിസൈൽ.