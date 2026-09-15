തിരുവനന്തപുരം: നടി അഹാന കൃഷ്ണയുടെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹ റിസപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കന്നഡ താരം ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഭാര്യ പ്രഗതി ഷെട്ടിയും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. സെപ്റ്റംബർ 13ന് താജ് കോവളത്ത് ആരംഭിച്ച മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട വിവാഹാഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർക്കുമായി പ്രത്യേക റിസപ്ഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാരംഗത്തെ നിരവധി താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുള്ള വിവാഹ റിസപ്ഷൻ ഇന്ന് (സെപ്തംബര് 15 ചൊവ്വാഴ്ച) വൈകിട്ട് ആറര മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിലെ സുബ്രഹ്മണ്യം ഹാളിലാണ് നടക്കുന്നത്.
നഗരത്തിലെത്തിയ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഭാര്യ പ്രഗതി ഷെട്ടിയും ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. ക്ഷേത്രദർശനത്തിനുശേഷമുള്ള ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെയും പ്രഗതിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഹാന കൃഷ്ണ സിനിമയിലെത്തിയത്. അതേ ചിത്രത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറാമാനായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് നിമിഷ് രവിയും സിനിമാ ജീവിതത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. സിനിമയുടെ സെറ്റിൽവെച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് സൗഹൃദത്തിലായി. ‘ലൂക്ക’ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റില് വെച്ച് ആ സൗഹൃദം പ്രണയമായി.
അഹാനയുടെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ‘ലൂക്ക’യുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചതും നിമിഷ് രവിയായിരുന്നു. ടൊവിനോ തോമസും അഹാനയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ഫ്രെയിമുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് മലയാളത്തിലും മറ്റ് ഭാഷകളിലുമായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുൻനിര ഛായാഗ്രാഹകനായി നിമിഷ് രവി മാറിയപ്പോഴും അഹാനയുമായുള്ള സൗഹൃദം തുടർന്നു.
അഹാനയുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിലും നിമിഷ് രവിയും കുടുംബവും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇരുവരും പരസ്യമായി അധികം പങ്കുവയ്ക്കാറില്ലെങ്കിലും യാത്രാ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും പിറന്നാൾ ആശംസകളിലൂടെയും തങ്ങളുടെ അടുപ്പത്തിന്റെ സൂചനകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ വിവാഹച്ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.