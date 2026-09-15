ന്യൂദല്ഹി: ഇന്ത്യന് നാവികസേനയും റോയല് ന്യൂസിലാന്റ് നേവിയും സാമുദ്രിക സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നു. ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ നേവി അഡ്മിറല് സ്വാമിനാഥന് ന്യൂസിലാന്റ് സന്ദര്ശിച്ചു . അവിടെ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ നാവിക മേധാവി റിയര് അഡ്മിറല് ഗാരിന് ഗോള്ഡിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇന്തോ പസഫിക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സമുദ്രങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുക, ഇന്ത്യന് നാവിക സേനയും റോയല് ന്യൂസിലാന്റ് നേവിയും തമ്മിലുള്ള പ്രാവര്ത്തിക ബന്ധം ശക്തമാക്കുക എന്നിവയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം.
“ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിലമതിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സുരക്ഷിതവുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ട്; വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”- ന്യൂസിലാന്റ് നാവിക മേധാവി റിയർ അഡ്മിറൽ ഗാരിൻ ഗോൾഡിംഗ് പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച ഓക്ക്ലൻഡിലെ ഡെവൺപോർട്ട് നേവൽ ബേസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അഡ്മിറൽ സ്വാമിനാഥൻ നേവി മേധാവി റിയർ അഡ്മിറൽ ഗാരിൻ ഗോൾഡിംഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും നേവിയുടെ ‘മരായെ’ (പരമ്പരാഗത ഒത്തുചേരൽ കേന്ദ്രം) ആയ ‘ടെ ടൗവ മോന’യിൽ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണവും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് മാരിടൈം വാർഫെയർ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ ചർച്ചകള് നടന്നു.
ഡെവൺപോർട്ട് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വെച്ച്, അഡ്മിറൽ സ്വാമിനാഥനും സംഘവും ‘എച്ച്എംഎൻഇസഡ്എസ് അക്കില്ലസ്’ (HMNZS Achilles) എന്ന കപ്പലിന്റെ ടററ്റ് സന്ദർശിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ലൈറ്റ് ക്രൂയിസർ ആയിരുന്ന ഈ കപ്പൽ 1948-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും ‘ഐഎൻഎസ് ഡൽഹി’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1980-ൽ ഇന്ത്യ ഈ ടററ്റ് ന്യൂസിലാൻഡിന് തിരികെ നൽകി.
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന പുരോഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സന്ദർശനം നടക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലാൻഡ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സണും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
അതേ വർഷം തന്നെ, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ‘കംബൈൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് 150’-ന്റെ ലഹരിമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ സ്ഥാനം വഹിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ റസിഡന്റ് ഡിഫൻസ് അഡ്വൈസർ ഡൽഹിയിൽ ചുമതലയേറ്റു. ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ന്യൂസിലാൻഡ് സന്ദർശിക്കുകയും സമുദ്രമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
ന്യൂസിലാൻഡ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സും (NZDF) ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണ മേഖലകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാരിടൈം സഹകരണ കരാർ, ഹൈഡ്രോഗ്രാഫി മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം, ഇന്ത്യൻ നേവിയും NZDF-ഉം തമ്മിലുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണം എന്നിവയായിരുന്നു അവ.
ചരിത്രം, പൊതുവായ മൂല്യങ്ങൾ, പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ന്യൂസിലാന്റിന്റെ പ്രതിരോധ ബന്ധം വളരുന്നതെന്ന് റിയർ അഡ്മിറൽ ഗോൾഡിംഗ് പറയുന്നു. ന്യൂസിലാൻഡിലേക്കുള്ള കപ്പൽ സന്ദർശനങ്ങൾ, ‘കംബൈൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് 150’-ലെ വിജയകരമായ പങ്കാളിത്തം, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുംബൈയിലേക്കുള്ള ‘എച്ച്എംഎൻഇസഡ്എസ് ടെ കഹ’യുടെ (HMNZS Te Kaha) സന്ദർശനം, ന്യൂസിലാന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ റസിഡന്റ് ഡിഫൻസ് അഡ്വൈസർ കമ്മഡോർ ആയ ആൻഡി ഡൗളിംഗിന്റെ വരവ് എന്നിവയിലൂടെ ഇരു നേവികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി വികസിക്കുകയാണ്.