തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്തെ സ്പാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾ ചേർന്ന് വിറ്റതായി ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയായ പതിനാറുകാരിയെയാണ് മാതൃസഹോദരിയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനായി വിറ്റത്.മാതാപിതാക്കളുടെ അഭാവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ഇവർക്കായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിക്ക് 20 വയസ്സുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന വ്യാജ ആധാർ കാർഡും ഇവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി കോവളത്തെ വിവിധ സ്പാനുകളിൽ പെൺകുട്ടി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. സ്പാ ഉടമകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതികള് തന്നെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്നാണ് പെണ്കുട്ടി പൊലീസിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. കേസില് കര്ശന അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതല് പ്രതികളെ ഉടന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഒരു സ്പായിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായ പെൺകുട്ടി, അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു പൂവാർ സ്വദേശിയെയും ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെയും പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ വിറ്റതിനു ശേഷം ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടന്ന ബന്ധുക്കൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.