കറാച്ചി: പാകിസ്ഥാനിലെ കലാപഭരിതമായ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പോലീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയുധധാരികൾ 20 ട്രെയിനി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കലാത്ത് ജില്ലയിലെ ഒരു പോലീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനത്തിലായിരുന്ന എല്ലാ ട്രെയിനികളുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പോലീസുകാരെ തിരയുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേന വിപുലമായ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ, ഒരു സംഘടനയോ വ്യക്തിയോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.
ക്വറ്റ-കറാച്ചി ഹൈവേയിൽ ബസ് ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം
ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ട്രെയിനി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാരാന്ത്യ അവധിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. മസ്തുങ്ങിനടുത്തുള്ള ക്വറ്റ-കറാച്ചി ഹൈവേയിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിൽ എത്തിയ ആയുധധാരികൾ അവരുടെ ബസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി, അക്രമികൾ ഡ്രൈവറെ ബസ് തങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് അക്രമികൾ ബസ് ഡ്രൈവറെയും മറ്റ് മൂന്ന് സാധാരണക്കാരെയും വിട്ടയച്ചു, എന്നാൽ 20 ട്രെയിനി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവരോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോയി.
തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല
സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയോ വ്യക്തിയോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ബലൂചിസ്ഥാനിലെ നിരോധിത വിഘടനവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാനുമെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പോലീസുകാരെ കണ്ടെത്താൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ജൂലൈയിലും പോലീസുകാർക്ക് നേരെ വലിയ ആക്രമണമുണ്ടായി
ബലൂചിസ്ഥാനിൽ ഇതിനുമുമ്പും സുരക്ഷാ സേനയെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈയിൽ പ്രവിശ്യയിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തി. സിയാറത്തിലെ മാംഗി ഡാമിലെ പോലീസ് ചെക്ക്പോയിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഭീകരർ ആദ്യം ചെക്ക്പോയിന്റിൽ ഒമ്പത് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തി, തുടർന്ന് 18 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് സിയാറത്തിനടുത്തുള്ള സർഗൂൺ പർവതപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഫെബ്രുവരിയിൽ, ബലൂച് വിമതർ 400 പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരെ കൊന്നതായി അവകാശപ്പെട്ടു .
കഴിഞ്ഞ മാസം 23 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി
കഴിഞ്ഞ മാസം ബലൂചിസ്ഥാനിലെ കലാട്ടിലെ ഹൈവേയിലെ ഒരു ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് 23 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് തീവ്രവാദികളെ കൊല്ലുകയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 23 പേരെയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം പതിവ് സംഭവങ്ങൾ പ്രവിശ്യയിലെ സാധാരണക്കാരുടെയും സുരക്ഷാ സേനയുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ആക്രമണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.