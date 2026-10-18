പാരീസ് : രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങളും കലാപങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാരീസിൽ 855 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഞായറാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു റെക്കോർഡ് കണക്കാണ്. അക്രമത്തിന്റെ തോത് ഫ്രാൻസ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും രാജ്യത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളും കലാപങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അധികാരികൾ പാടുപെട്ടു. ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ, കൂട്ട കൊള്ളകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, കൊള്ളക്കാർ കടകളുടെ ജനാലകൾ തകർക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവർ ഇവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാരീസിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകളും കൊള്ളയടിക്കാൻ കൊള്ളക്കാർ കറുത്ത ഹൂഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എ.എഫ്.പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു . പാരീസിലെ തെരുവുകൾ തകർന്നു എന്നും അസ്വീകാര്യമായ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തലസ്ഥാന മേയർ ഇമ്മാനുവൽ ഗ്രിഗോയർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി പതുക്കെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല’
കലാപത്തെ അപലപിച്ച ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലാപകാരികളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. കലാപകാരികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, അതേസമയം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
ലിയോൺ, മാർസെയിൽ, മറ്റ് നഗരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അക്രമം
അതേസമയം രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ലിയോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഫ്രഞ്ച് നഗരങ്ങളിലും അക്രമം തുടരുകയാണ്. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് (എപി) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് , ഏകദേശം 20,000 പ്രതിഷേധക്കാർ ഒരു മാർച്ചിൽ പങ്കുചേർന്നു.
അതുപോലെ പ്രതിഷേധക്കാർ മാർസെയിൽ നിരവധി കടകൾക്കും ഒരു മുനിസിപ്പൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കേടുപാടുകൾ വരുത്തി. റെന്നസ്, ടുലൗസ്, മോണ്ട്പെല്ലിയർ, ഗ്രെനോബിൾ, പ്രധാന നഗരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും അക്രമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.