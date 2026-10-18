ന്യൂദൽഹി: കാൻസർ രോഗികൾക്ക് സർക്കാർ വലിയ ആശ്വാസം നൽകി. നവംബർ 9 മുതൽ 137 മരുന്നുകളുടെ വില 70% വരെ കുറയും. സർക്കാർ വ്യാപാര ലാഭം 30% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകളുടെ വില നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനയായ നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റി (NPPA), 137 നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് കാൻസർ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അമിതമായ വ്യാപാര ലാഭത്തിന്റെ പ്രശ്നം മറികടക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കീഴിൽ 2013 ലെ DPCO യുടെ ഖണ്ഡിക 19 നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേറ്റന്റ് ചെയ്ത മരുന്നുകളും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
എംആർപി വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം
ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് വിൽക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിലയും രോഗികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന എംആർപിയും തമ്മിലുള്ള ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണത്തെ തുടർന്നാണിത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം 10 മടങ്ങ് വരെയാകാം. ചില മരുന്നുകളുടെ എംആർപി ഒരു പാക്കിന് 5 ലക്ഷം വരെ വിലയുണ്ട്. പെർട്ടുസുമാബ് + ട്രാസ്റ്റുസുമാബ്, അറ്റെസോളിസുമാബ്, ടെക്ലിസ്റ്റമാബ്, ഇനോട്ടുസുമാബ് ഓസോഗാമൈസിൻ, ഡരാറ്റുമുമാബ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
NPPA വിലകൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വന്ന് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കളും അവരുടെ പുതുക്കിയ വിലകൾ NPPA-യെ അറിയിക്കണം. നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വില പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ ചില്ലറ വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പുതുക്കിയ വിലകൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം.
ആശുപത്രികളിലേക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുക
കാൻസർ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ആശുപത്രികളിലേക്കും മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഈ മരുന്നുകളുടെ പുതുക്കിയ വിലകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് എൻപിപിഎ വ്യക്തമാക്കി. നിർമ്മാതാക്കൾ, ഡീലർമാർ (ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെ), ആശുപത്രികൾ, മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിൽ വ്യക്തമാക്കി.
137-ൽ ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ?
20-ലധികം തരം കാൻസറുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ, സ്തന, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ രോഗികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെനോസുമാബ്, കാൻസർ രോഗികളിൽ ന്യൂട്രോപീനിയ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെഗ്ഫിൽഗ്രാസ്റ്റിം, വൻകുടൽ, അണ്ഡാശയ, സെർവിക്കൽ കാൻസർ ചികിത്സിക്കാൻ അംഗീകരിച്ച ബെവാസിസുമാബ് എന്നിവ 137 മരുന്നുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.