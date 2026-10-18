ന്യൂദൽഹി: ഒക്ടോബർ 19-20 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്സിഒ) കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ (സിഎച്ച്ജി) 25-ാമത് യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് താജിക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദുഷാൻബെയിലേക്ക് പോകും. എസ്സിഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ബഹുമുഖ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വ്യാപാരം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, നിക്ഷേപം, കണക്റ്റിവിറ്റി, നവീകരണം, സാംസ്കാരിക-മാനുഷിക വിനിമയം എന്നീ മേഖലകളിലായിരിക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കൂടാതെ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംരംഭങ്ങളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക, സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനും യോഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയും താജിക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം
1992 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയും താജിക്കിസ്ഥാനും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. 1994 ൽ ഇന്ത്യ താജിക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദുഷാൻബെയിൽ എംബസി തുറന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ (UNSC) ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് താജിക്കിസ്ഥാൻ ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (SCO), യുഎൻ ഫോറങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നു.