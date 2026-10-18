തിരുവനന്തപുരം:വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തില് ബേക്കറി വഴി 15 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഹോര്ട്ടിവൈന് വില്പനക്ക് അനുമതി നല്കിയ തീരുമാനം റദ്ദാക്കാനൊരുങ്ങി സര്ക്കാര്. മുഖ്യമന്ത്രിയും എക്സൈസ് മന്ത്രിയും അറിയാതെ ബേക്കറിയില് ഹോര്ട്ടി വൈന് വില്ക്കാന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര് ലൈസന്സ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.നികുതി സെക്രട്ടറിയോട് നിയമോപദേശം തേടാന് മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശം നല്കി.അബ്കാരി വിഭാഗം ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെ മാറ്റും.
കേരളത്തില് ആദ്യമായാണ് ബേക്കറി വഴിയുള്ള ഹോര്ട്ടിവൈന് വില്പനക്ക് അനുമതി നല്കിയത്. പഴങ്ങളില് നിന്ന് നിര്മ്മിക്കുന്ന വൈനിന്റെ വില്പനക്ക് ആദ്യ അനുമതി ചാലക്കുടിയിലെ ബേക്കറിക്കാണ് നല്കിയത്. 2022 -23 ലെ മദ്യ നയ പ്രകാരം 15.5 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഹോര്ട്ടി വൈന് ഉത്പാദനത്തിന് അനുമതി നല്കിയത് ഇടതു സര്ക്കാരാണ്. ഇതിനായി 2022 ല് സ്മാള് സ്കെയില് വൈനറി റൂള്സ് ഉണ്ടാക്കി. സാധാരണ വൈനിന് പോലെ 86 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തി നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. ഉത്പാദനത്തിന് അപേക്ഷകള് കിട്ടി. അടുത്ത പടിയായി ബെവ്കോ ഷോപ്പുകള് അല്ലാതെ പുറത്ത് വില്ക്കാനുളള അനുമതി നല്കി ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തു.
100 ചതുരശ്ര മീറ്റര് വിസ്തൃതിയുള്ള വില്പന ശാലകള്ക്ക് ഫീസ് അടച്ച് അനുമതി നേടാമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം.2025 സെപ്തംബറില് 10 ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ചുരുക്കി. എന്നാല് ഈ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഇതിന് വില്പനാനുമതി തേടി അപേക്ഷയെത്തിയത്. ജൂണില് ലഭിച്ച അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചാണ് ചാലക്കുടിയിലെ ബേക്കറിക്ക് വില്പനാനുമതി നല്കിയത്. എന്നാല്, ഇത് സര്ക്കാര് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിവരം വാര്ത്തയിലൂടെ അറിഞ്ഞ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു കടുത്ത അതൃപ്തിയിലായി. മുഖ്യന്ത്രിക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇടത് സര്ക്കാരിന്റെ നിയമ ഭേദഗതിയില് നിയമോപദേശം തേടാന് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശം നല്കി. സര്ക്കാര് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ സ്വരത്തില് നീങ്ങുമ്പോള് ലൈസന്സ് നിയമപ്രകാരമെന്ന് നിലപാടിലാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റ്. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ വില്പനയ്ക്ക് അനുമതി നല്കണമോയെന്ന കാര്യത്തില് നയപരമായ തീരുമാനത്തിന് യുഡിഎഫ് നില്ക്കെയാണ് ഹോര്ട്ടി വൈന് വില്പനാനുമതി നല്കിയത്.