അബുദാബി : യെമനിൽ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂത്തി വിമതരുമായി വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) ഒരുങ്ങുന്നു. സൗദി അറേബ്യയും, ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിലെത്തിയതായി യെമനിലെ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ കരാർ പ്രകാരം തെക്കൻ യെമൻ തീവ്രവാദികൾക്ക് വീണ്ടും ധനസഹായം നൽകും. പകരമായി ഈ ഹൂത്തി വിരുദ്ധ സേനയ്ക്ക് വ്യോമ സംരക്ഷണം സൗദി അറേബ്യ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ്, സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് യെമനിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി ദി ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഹൂത്തികളുടെ മുന്നേറ്റം ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു
സൗദി അറേബ്യയും, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിടവ് നികത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുതിയ സഹകരണം. യെപടിഞ്ഞാറൻ ഹൂത്തി സേനയുടെ സമീപകാല മുന്നേറ്റം റിയാദിനെയും അബുദാബിയെയും ആശങ്കാകുലരാക്കിയതിനാലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയും സ്തംഭിപ്പിച്ച ഹൂത്തി സേനയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യ ദിവസേന ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് റിയാദിന് രാജ്യത്തെ സാധാരണ നില നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു.
സൗദി-യുഎഇ സഖ്യത്തിൽ വില്ലൽ
സൗദി അറേബ്യയും കരാറും തമ്മിലുള്ള ഈ കരാർ വളരെ ദുർബലമാണ്. ഹൂത്തി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന വില്ലലുകൾ ഇത് മറയ്ക്കുന്നു. യമന്റെ തെക്കൻ സേനകൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നിൽ നിന്ന് കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു, ജയൻ്റ്സ് ബ്രിഗേഡ് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിരുന്നു. ഹൂത്തികൾക്കെതിരായ സൈനിക സഖ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ശക്തിയായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2025 ഡിസംബറിൽ, തെക്കൻ സേന ഏദന്റെയും തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികരണമായി, സൗദി അറേബ്യ കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തുകയും സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനായി തെക്കൻ സേനകൾക്ക് ആയുധം നൽകുന്നതായി സൗദി അറേബ്യ ആരോപിക്കുകയും അവരുടെ പിന്തുണ ഉടൻ നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന്, യെമനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും തെക്കൻ സേനകൾക്കുള്ള ധനസഹായം നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു.
യമനിൽ പ്രത്യേക രാജ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്
ഈ സംഭവം യെമനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണയുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിലും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കി. അതേസമയം, ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തെക്കൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ ആഴ്ച, തെക്കൻ യെമനിലെ വിഘടനവാദികൾ വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റഫറണ്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംഭവിച്ചാൽ, വടക്കൻ, തെക്കൻ യെമൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായ 1967-199 കാലഘട്ടത്തിലെ അതിർത്തികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും.