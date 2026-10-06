പാരീസ്: അധ്യാപകക്ഷാമം, വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ തകർച്ച, ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥിപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു. പ്രതിഷേധം വൻ അക്രമസംഭവങ്ങളിലേക്കും വഴിമാറി. പൊലീസും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 500-ഓളം ഹൈസ്കൂളുകൾ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ അടച്ചിടുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എഡ്വാര്ഡ് ജെഫ്രെ അറിയിച്ചു. പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ 24 സ്കൂളുകൾ തീയിടുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വടക്കൻ ഫ്രഞ്ച് നഗരമായ ലെൻസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് പ്രയോഗിച്ച ഗ്രനേഡ് കൈയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില് 15കാരനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൈ അറ്റു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാനമായ പാരീസിന് പുറമെ മോണ്ട്പെല്ലിയർ, നാന്റെസ്, മാര്സെല്ലെ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും പ്രക്ഷോഭം പടർന്നു. പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരെ 5,000-ത്തിലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ 85 ശതമാനവും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നിരവധി ജീവനക്കാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ആഗോള തലത്തിൽ പല സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ച് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ സോറോസിന്റെ കരങ്ങളാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആരോപിക്കുന്നത്. സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വിദേശ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന സമരങ്ങളെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നേപ്പാളിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഫ്രാൻസിലും നടക്കുന്നത് ഇതാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയും പാറ്റ സമരമെന്ന പേരിൽ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയാണെന്ന് ഇവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.