ഒട്ടാവ: കാനഡയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ആൽബെർട്ടയിലെ ഒരു സൈനിക താവളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഉണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കനേഡിയൻ ഫോഴ്സ് ബേസ് വെയ്ൻറൈറ്റിൽ (സിഎഫ്ബി) ആണ് അപകടം നടന്നത്. വെയ്ൻറൈറ്റ് നഗരത്തിനടുത്താണ് ഈ സൈനിക താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മരണങ്ങളും പരിക്കുകളും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഡേവിഡ് മക്ഗിന്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം തീ പടർന്നതായി കനേഡിയൻ മാധ്യമമായ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് മെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
“ആൽബെർട്ടയിലെ സിഎഫ്ബി വെയ്ൻറൈറ്റിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി, അതിന്റെ ഫലമായി വലിയൊരു തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ഈ സംഭവത്തിൽ ബാധിച്ച പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ. ആൽബെർട്ട സർക്കാരുമായും പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായും ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രീമിയർ സ്മിത്തും ഞാനും അടുത്ത ബന്ധത്തിലാണ്, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടുത്ത ആശയവിനിമയത്തിലാണ്,”- കാർണി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘എക്സ്’ ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി.
പടിഞ്ഞാറൻ കാനഡയിലെ ആൽബെർട്ടയിലുള്ള ഒരു സൈനിക താവളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തീ വേഗത്തിൽ പടർന്നു. പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായ എഡ്മണ്ടണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കനേഡിയൻ ഫോഴ്സ് ബേസ് വെയ്ൻറൈറ്റിലാണ് സംഭവം.
മരണങ്ങളും പരിക്കുകളും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഡേവിഡ് മക്ഗിന്റി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ യുഎൻബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രീമിയർ സ്മിത്ത് സംഭവം ഗുരുതരവും ദാരുണവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. നിരവധി സൈനികരെ സംഭവത്തിൽ ബാധിച്ചതായും അടിയന്തര സേവന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കൃത്യമായ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രധാനമന്ത്രി കാർണിയോ പ്രീമിയർ സ്മിത്തോ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല. യുഎൻബി വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പ്രതിപക്ഷ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി നേതാവ് പിയറി പൊയിലീവ്രെയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കാർണിയുമായും മക്ഗിന്റിയുമായും സംസാരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും അടിയന്തര വാഹനങ്ങൾക്ക് റോഡുകൾ തുറന്നിടാനും പൊയിലീവ്രെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കാനഡയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടുന്ന ആൽബെർട്ടയിൽ ഒരു പ്രവിശ്യാ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം. അതേ സമയം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.