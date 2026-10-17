ന്യൂഡൽഹി: യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠിക്കെതിരെ 2018ലെ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി കോടതി. ബിജെപി ഐടി സെൽ അംഗമായ വികാസ് പാണ്ഡെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുൽ ജെയിൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ധ്രുവ് റാഠിക്ക് സമൻസ് കൈമാറാൻ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോസസ് സർവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വാറണ്ട് ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീഡിയോയിലൂടെ ധ്രുവ് റാഠി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വികാസ് പാണ്ഡെയുടെ ആരോപണം. കേസിൽ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിശദമായ ഉത്തരവ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തുടർനടപടികൾക്കായി കേസ് ഒക്ടോബർ 31ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 12നും കോടതി ധ്രുവ് റാഠിക്ക് പുതിയ സമൻസ് അയക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
വർഷങ്ങളായി സമൻസ് കൈമാറാൻ പരാതിക്കാരൻ ശ്രമിച്ചുവരുന്നതായി കോടതി അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. 2019 ജൂലൈയിലാണ് കേസിൽ ആദ്യമായി ധ്രുവ് റാഠിക്ക് സമൻസ് അയച്ചത്. ധ്രുവ് റാഠി സാധാരണയായി ഓസ്ട്രിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ‘കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി’യുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതാണെന്നും പരാതിക്കാരനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ സമക്ഷ് ശർമ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.