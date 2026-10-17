കൊച്ചി : വിഘടനവാദികളെ അടിച്ചൊതുക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് ആരിഫ് ഹുസൈൻ തെരുവത്ത് . കൂറകളെ തുരത്താൻ എട്ടുകാലികൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നും ആരിഫ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
‘ കൂറകൾ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കും എന്ന് ചുരുക്കം..!
ഇത്തരം വിഘടന വാദങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്കണം.
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പിന്നെ ഇല്ല.
കൂറകൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആവേശത്തിന് അപ്പുറം ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് വീണ്ടും തെളിയുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ പിണറായി തോറ്റത് sir കൊണ്ടാണ് എന്ന്
തള്ളിയപ്പോഴേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി.
ഇനി കൂറകളെ തുരത്താൻ എട്ടുകാലികൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ‘ എന്നാണ് ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ വാക്കുകൾ.