ന്യൂദല്ഹി: ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ന്യൂട്രിചോയ്സ് മില്ലറ്റ്സ് കുക്കികളുടെ പാക്കറ്റുകളില് ‘നൊ ആഡഡ് ഷുഗര്’, ‘നൊ മൈദ’ തുടങ്ങിയ പരാമര്ശങ്ങള് തടഞ്ഞ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്ഡ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ്സ് അതോറിറ്റിയുടെ (എഫ്എസ്എസ്എഐ) ഉത്തരവ് ദല്ഹി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു.
ഈ പരസ്യവാചകങ്ങള് മറ്റ് നിര്മ്മാതാക്കളുടെ ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നു കരുതാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് അമിത് മഹാജന്റെ ഉത്തരവ്. കമ്പനിയെ കേള്ക്കാതെയാണ് എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ ഉത്തരവെന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
‘മൈദ ഇല്ല’, ‘പാം ഓയില് ഇല്ല’ എന്നിവ ഉല്പ്പന്നത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാര്ത്ഥ വസ്തുതകളാണെന്നും 2018 ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും നിലവാരവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഇതു നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി വാദിച്ചു.