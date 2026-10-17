മലപ്പുറം: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി വനിതകളില് നിന്നും പണം തട്ടുന്ന വിരുതന് പിടിയിലായി.യുവതിയില് നിന്നും 16 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് മലപ്പുറം വടക്കേക്കര അറക്കല് വീട്ടില് മുഹമ്മദ് ഷിബിലിനെ(30)പട്ടാമ്പി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പത്തിലേറെ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാളെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പട്ടാമ്പി സ്വദേശിനി നല്കിയ പരാതിയിലാണ് മുഹമ്മദ് ഷിബിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള് വഴി യുവതികളുമായി സൗഹൃദം പുലര്ത്തിയാണ് ഇയാള് പണം തട്ടിയെടുത്തത്.
സമാനമായ കേസില് നേരത്തെ മുക്കം പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.