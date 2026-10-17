ന്യൂഡൽഹി : ജെ എൻ യു ലൈംഗിക പീഡനത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് മുന്നിൽ മോദി ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന പെൺകുട്ടി. സ്ത്രീ സംരക്ഷകയാണ് താനെന്നും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകള്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും , താനുമൊരു സ്ത്രീയാണെന്നുമായിരുന്നു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് .
ഇത് കേട്ടതോടെ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക ‘ നല്ലകാര്യം, അപ്പോള് JNU ലെ 11 വിദ്യാര്ത്ഥിനികള്ക്കെതിരെ നടന്ന ലൈംഗീക അതിക്രമത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുളളതെന്ന മറു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു . അത് കേട്ട പാതി ചുറ്റും നോക്കിയ പെൺകുട്ടി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെയും കൂട്ടി ‘ മോദി മീഡിയ ഗോ ബാക്ക് ‘ എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുകയായിരുന്നു. സംഭവം ഈ മുദ്രാവാക്യം എന്തിനാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തക.