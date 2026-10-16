ന്യൂദൽഹി: സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടി കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. അടിയന്തരമായി ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന പിണറായി വിജയന്റെ അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് ലൂത്രയുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ദസറ അവധിക്കുശേഷം ഈ മാസം 26-ന് കോടതി വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്നും സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ദസറ അവധിക്കായി കോടതി അടച്ചാൽ ഈ മാസം 26-ന് മാത്രമേ വീണ്ടും തുറക്കൂവെന്നും അന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിനെതിരെയും അന്വേഷണ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുമതി തേടി പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഒക്ടോബർ 9-നാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകിയത്.
അഴിമതിക്കേസുകളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് പ്രതികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കണമെന്ന നിയമപരമായ അവകാശമില്ലെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രതികളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ. നടരാജനും ജോൺസൺ ജോണും ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീൽ തള്ളിയത്.
വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആറിൽ പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. മകൾ ടി. വീണയും കേസിൽ പ്രതിയാണ്. ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഒന്നാം പ്രതി.
എഫ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾക്ക് അടിയന്തര സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.