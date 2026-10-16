ന്യൂദൽഹി: സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടി കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുമതി തേടി പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഒക്ടോബർ 9-നാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകിയത്.
അഴിമതിക്കേസുകളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് പ്രതികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കണമെന്ന നിയമപരമായ അവകാശമില്ലെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രതികളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ. നടരാജനും ജോൺസൺ ജോണും ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീൽ തള്ളിയത്.
വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആറിൽ പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. മകൾ ടി. വീണയും കേസിൽ പ്രതിയാണ്. ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഒന്നാം പ്രതി.
സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ എഫ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾക്ക് അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ആവശ്യം.