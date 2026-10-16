ന്യൂദൽഹി: തലസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യാപാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കാനോട്ട് പ്ലേസിലെയും ഖാൻ മാർക്കറ്റിലെയും വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത്. ഉത്സവകാലത്തടക്കം കടകൾ അടച്ചിടേണ്ടിവരുന്നതും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വരവ് കുറയുന്നതും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുവെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പരാതി. വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഖാൻ മാർക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും അസോസിയേഷൻ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ മൂലമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധാരണ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വ്യാപാരികളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെ വാദം. ഉപഭോക്താക്കൾ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്താൻ മടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിൽപ്പന കുത്തനെ കുറഞ്ഞതായും വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ലെഹ്രാ ദോ തിരംഗ’ മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യാപാര മേഖലയിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 16, 17 തീയതികളിൽ കാനോട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്ക് അടച്ചിട്ടതും വ്യാപാരികളെ ആശങ്കയിലാക്കി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും കാരണം പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന ധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെ അകറ്റുന്നുവെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പരാതി.
ഖാൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രതിദിനം 50 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന് അസോസിയേഷൻ
ഖാൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരനഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതായാണ് അസോസിയേഷന്റെ അവകാശവാദം. ചില കടകൾക്ക് പ്രതിദിന വാടക മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപവരെ വരുന്നതിനാൽ വിൽപ്പനയിലെ കുറവ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങളും അവയെത്തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യാപാരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ന്യൂഡൽഹി ട്രേഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാനോട്ട് പ്ലേസിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വരവ് കുറയുന്നു
ദൽഹിയിലെ പ്രധാന വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കാനോട്ട് പ്ലേസിൽ ബാരിക്കേഡുകളും സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. കടകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോ ഉള്ള ധാരണയും ആളുകളെ അകറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കാനോട്ട് പ്ലേസിൽ കട നടത്തുന്ന വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിൽപ്പന സാധാരണ നിലയുടെ 20 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ മാത്രമായി കുറഞ്ഞതായി ഒരു സ്റ്റോർ മാനേജർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വരുമാനം ഇടിയുന്നതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും വാടകയും മറ്റ് പ്രവർത്തനച്ചെലവുകളും കണ്ടെത്താൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാനോട്ട് പ്ലേസിലെ ഇന്നർ, മിഡിൽ, ഔട്ടർ സർക്കിളുകളിലായി ഏകദേശം 1,300 മുതൽ 1,400 വരെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന കണക്ക്. ഓഫീസുകൾ, കഫേകൾ, മറ്റ് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ മേഖലയിലെ ആകെ കടകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 2,000 വരും. സമീപത്തെ പാലിക ബസാറിൽ 300-ഓളം ഭൂഗർഭ കടകളും ശങ്കർ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 200 കടകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാനോട്ട് പ്ലേസിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ സമീപത്തെ വ്യാപാരമേഖലകളെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നു.
സെൻട്രൽ പാർക്ക് അടച്ചിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകാമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആഭരണ, വസ്ത്ര വ്യാപാരമേഖലകൾക്കും തിരിച്ചടി
പ്രതിഷേധങ്ങളും സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആഭരണ വ്യാപാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നതായി കടയുടമകൾ പറയുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മുൻകൂട്ടി പദ്ധതിയിടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ പോലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും കാരണം കാനോട്ട് പ്ലേസിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ജ്വല്ലറി ഉടമ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങാനോ പോലീസ് നടപടികൾ നേരിടാനോ ഉപഭോക്താക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വസ്ത്ര വ്യാപാരികളും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 10-ന് ഉൾപ്പെടെ കടകൾ അടച്ചിടേണ്ടിവന്നത് വിൽപ്പനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്ന് ഒരു കടയുടമ പറഞ്ഞു.
വിൽപ്പനയിലെ ഇടിവ് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽസുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ. പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായി തടസ്സപ്പെടാത്തവിധം ക്രമീകരണങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.
പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എത്രകാലം തുടരുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വം വ്യാപാരമേഖലയെ കൂടുതൽ സമ്മർദത്തിലാക്കുകയാണ്. സാധാരണ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ മാർക്കറ്റുകളിലെത്താനും അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം.