കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ നിയന്ത്രണം. എറണാകുളം റെയിൽവേ യാർഡിൽ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 25-ന് ഓടുന്ന പ്രമുഖ ട്രെയിനുകൾ കോട്ടയം വഴി വഴിതിരിച്ചുവിടും.
മാവേലി എക്സ്പ്രസ്, ഗുരുവായൂർ-ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ്, ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം എ.സി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എന്നിവ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പകരം കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 24-ന്റെ ടാറ്റാനഗർ – എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് ആലുവയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.
എറണാകുളം യാർഡിൽ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യും.
ട്രെയിൻ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ (റൂട്ട് മാറ്റം)
ട്രെയിൻ നമ്പർ 16128 ഗുരുവായൂർ – ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ്: 2026 സെപ്റ്റംബർ 25-ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ എറണാകുളം ടൗണിനും കായംകുളം ജങ്ഷനും ഇടയിൽ കോട്ടയം വഴി വഴിതിരിച്ചുവിടും. ഈ ട്രെയിന് എറണാകുളം ജങ്ഷൻ, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വഴിതിരിച്ചുവിട്ട റൂട്ടിൽ കോട്ടയം, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിക്കും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മാവേലി എക്സ്പ്രസ്: 2026 സെപ്റ്റംബർ 25-ന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ എറണാകുളം ടൗണിനും കായംകുളം ജങ്ഷനും ഇടയിൽ കോട്ടയം വഴി വഴിതിരിച്ചുവിടും. ഈ ട്രെയിന് എറണാകുളം ജങ്ഷൻ, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വഴിതിരിച്ചുവിട്ട റൂട്ടിൽ എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിക്കും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 22207 എം.ജി.ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എ.സി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്: 2026 സെപ്റ്റംബർ 25-ന് എം.ജി.ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ എറണാകുളം ടൗണിനും കായംകുളം ജങ്ഷനും ഇടയിൽ കോട്ടയം വഴി വഴിതിരിച്ചുവിടും. ഈ ട്രെയിന് എറണാകുളം ജങ്ഷൻ, ആലപ്പുഴ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വഴിതിരിച്ചുവിട്ട റൂട്ടിൽ എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിക്കും.
ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കൽ
ട്രെയിൻ നമ്പർ 18189 ടാറ്റാനഗർ – എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ്: 2026 സെപ്റ്റംബർ 24-ന് ടാറ്റാനഗർ ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിൻ ആലുവയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. ആലുവയ്ക്കും എറണാകുളം ജങ്ഷനും ഇടയിൽ ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയിരിക്കും.