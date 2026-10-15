ദൽഹി: ദൽഹിയിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാറ്റകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ആതിര വിജയനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ കേരളാ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തന്നെ മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താതെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നിലപാട്. പൊലീസ് മർദ്ദനത്തിലേറ്റ ശാരീരിക അവശതകൾ മാറിയിട്ടില്ലെന്നും ആതിര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി ഇടിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് മർദിച്ചതെന്നും നാല് വനിതാ പൊലീസുകാരാണ് തന്നെ മർദിച്ചതെന്നും ആതിര പറയുന്നു. കണ്ണിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ചു, കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുണ്ട്, അടിവയറ്റിൽ ഇപ്പോഴും വേദനയുണ്ടെന്നും ആതിര പറയുന്നു. അരമണിക്കൂറോളം തന്നെ മർദ്ദിച്ചു. ഇന്നലെ പരാതി നൽകാൻ പോയെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്താതെ കേസ് എടുക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ദൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞതെന്ന് ആതിര പറഞ്ഞു.
എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും എസ്എച്ച്ഒ എതിര്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്റ്റേഷനില് എത്തിച്ചതിന് പോലും തെളിവില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതേ നിലപാട് പൊലീസ് തുടര്ന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ആതിര വിജയന് വ്യക്തമാക്കി. മാതാപിതാക്കള് ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. പിതാവ് ബിജെപി അനുഭാവിയാണ്. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കെ സുധാകരനും ഷാഫി പറമ്പിലും ഫോണില് വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആതിര പറഞ്ഞു.