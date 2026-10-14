ജെറുസലേം : എതോപ്യൻ വിമാനത്തിന് ലാൻഡിംഗ് അനുമതി നിഷേധിച്ച് ഇസ്രായേൽ . ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്രബന്ധമില്ലാത്ത ഇന്തോനേഷ്യൻ പൗരനായ പൈലറ്റ് പറത്തിയ വിമാനത്തിനാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. തുടർന്ന് വിമാനം പാതിവഴിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി. ഫ്ലൈ ദുബായ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേൽ നിയമങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത്.
വിമാനം പറന്നുയർന്നതിന് ശേഷമാണ് എത്യോപ്യൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക ഇസ്രായേലിന് അയച്ചത് . അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം അഡിസ് അബാബയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വഴിമധ്യേ കടലിൽ ഇന്ധനം കളയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതിയുള്ള മറ്റൊരു പൈലറ്റിനെ നിയോഗിച്ച ശേഷമാണ് വിമാനം പറന്നത്.
ഫ്ലൈദുബായ് ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന്, ഇസ്രായേലിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന വിദേശ എയർലൈനുകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കർശനമാക്കിയിരുന്നു. നയതന്ത്രബന്ധമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരായ ജീവനക്കാരെ ഇതിൽ വിലക്കി. ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ലെബനൻ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരായ പൈലറ്റുമാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും വിലക്കുണ്ട്.