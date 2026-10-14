മോസ്കോ: റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൈമാറിയെന്നാരോപിച്ച് ജാപ്പനീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ റഷ്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ ഷിംബുൻ പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെയാണ് സഖാലിൻ ദ്വീപിൽനിന്ന് റഷ്യയുടെ ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് (എഫ്എസ്ബി) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റ്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ തർക്കത്തിലുള്ള കുരിൽ ദ്വീപുസമൂഹം സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു.
മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടു. ഹോട്ടലിൽനിന്ന് മുഖംമൂടി ധരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ രണ്ടുമാസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചാരവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കുരിൽ ദ്വീപുകളുടെ പേരിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തർക്കം
റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് കുരിൽ ദ്വീപുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കം. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള ഈ ദ്വീപുസമൂഹത്തിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലെ നാല് ദ്വീപുകളെ ജപ്പാൻ ‘നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറീസ്’ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കുരിൽ ദ്വീപുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് തർക്കം രൂക്ഷമായത്. യുദ്ധാനന്തരം ദ്വീപുകളുടെ പരമാധികാരത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദീർഘകാലമായി ബാധിച്ചുവരുന്നു.
സമാധാന ഉടമ്പടി ഇന്നും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ
കുരിൽ ദ്വീപുകളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള ഔപചാരിക സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ റഷ്യയും ജപ്പാനും ഇതുവരെ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല.
1956-ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് നയതന്ത്രബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ദ്വീപുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇതോടെ സമാധാന ഉടമ്പടിക്കായുള്ള ചർച്ചകൾ ദീർഘകാലമായി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുകയാണ്.
നിലവിലെ അറസ്റ്റും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളും മേഖലയിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.