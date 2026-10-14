കൊച്ചി: കേരളത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ജൂതപൈതൃകത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരവുമായും കുടിയേറ്റവുമായും സാംസ്കാരിക വിനിമയവുമായും ഈ പ്രദേശത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രബന്ധങ്ങളുടെയും പ്രധാന അടയാളമാണ് എറണാകുളത്തെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കടവുംഭാഗം ജൂതപ്പള്ളി. ജൂതപ്പള്ളിക്ക് സമീപമുണ്ടായ തീവെപ്പ് സംഭവം കൊച്ചിയിലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ ജൂതചരിത്രത്തിൽ വേരുകളുള്ള പൈതൃകം
മലബാർ തീരത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജൂതസമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വ്യാപാരികളെ കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രവ്യാപാരം ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ വ്യത്യസ്ത മത-സാംസ്കാരിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വേരുറപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങി.
ചരിത്രരേഖകൾ പ്രകാരം, ജൂതർ ആദ്യകാലത്ത് മുസിരിസ് തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിലാണ് താമസമുറപ്പിച്ചത്. 1341-ലെ വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ സമൂഹത്തിലെ ചിലർ കൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി.
എറണാകുളത്തെ കടവുംഭാഗം ജൂതപ്പള്ളി കേരളത്തിലെ മലബാറി ജൂതസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ആരാധനാലയത്തിന്റെ ചരിത്രം സമൂഹത്തിന്റെ മതപാരമ്പര്യത്തെയും കേരളത്തിന്റെ ബഹുസ്വര സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തിന് ജൂതസമൂഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ജൂതപൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും പൈതൃകസംരക്ഷകരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ ആരാധനാലയത്തിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിലേക്കും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വാസ്തുവിദ്യയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അടയാളം
മതപരമായ പ്രാധാന്യത്തിനപ്പുറം കൊച്ചിയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാന അടയാളം കൂടിയാണ് ഈ ജൂതപ്പള്ളി. കേരളത്തിലെ ജൂത ആരാധനാലയങ്ങൾ സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യാശൈലികൾ, മതപരമായ വസ്തുക്കൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നു. പ്രാദേശിക സമൂഹവും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരവുമായി ബന്ധമുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന ഇടപെടലുകളുടെ അടയാളങ്ങളാണിവ.
ഇത്തരം ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ജൂതസമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരുംതലമുറകൾക്കും പ്രധാനമാണ്. മതപരമായ അതിരുകൾക്കപ്പുറം കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.
തീവെപ്പ് സംഭവം സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു
2026 ഒക്ടോബർ 12-ന് പുലർച്ചെയാണ് ജൂതപ്പള്ളിക്ക് സമീപം തീവെപ്പ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. മാധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, എറണാകുളം മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ ജൂതപ്പള്ളിയുടെ പ്രവേശനകവാടത്തിന് സമീപമുള്ള ഹോർട്ടികൾച്ചർ നഴ്സറിയുടെ ബാനറുകൾക്കും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾക്കുമാണ് ഒരാൾ തീയിട്ടത്. ജൂതപ്പള്ളിയുടെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ നഴ്സറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട്.
തുടർന്ന്, മാധ്യമറിപ്പോർട്ടുകളിൽ എബിൻ ബി. പോൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റൊരാളുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണോ ആക്രമണം നടത്തിയത്, സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വിപുലമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
വിദേശബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന സംശയവും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വഴി പണം കൈമാറിയെന്ന വിവരങ്ങളും ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആരാധനാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് തീപിടിച്ചതെന്നും വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപ്രാധാന്യവും മതപരമായ പ്രാധാന്യവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവം ചോദ്യങ്ങളുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കണം
കൊച്ചിയുടെ ജൂതപൈതൃകം കേരളത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെയും വിശാലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ജൂതപ്പള്ളികളും ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും മുസ്ലിം പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ദീർഘകാല മതവൈവിധ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് സമീപകാല സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കടവുംഭാഗം ജൂതപ്പള്ളി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു പഴയ കെട്ടിടം നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല. കേരളത്തിന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രബന്ധങ്ങളുടെ രേഖ സംരക്ഷിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക സ്വത്വം വരുംതലമുറകൾക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതുകൂടിയാണ്.