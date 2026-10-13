ന്യൂദൽഹി : ദൽഹിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായി ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്ന വാക്കേറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള മാർച്ചിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയതായി വൺ ഇന്ത്യ മാധ്യമപ്രവർത്തക റിച്ച പരാശർ ആരോപിച്ചു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള വാക്കേറ്റത്തെ തുടർന്ന് പടികളിൽ നിന്ന് വീണു പരിക്കേറ്റു. താൻ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണെന്നും റിച്ച പറഞ്ഞു.
ന്യൂസ് 18 അവതാരക ശിവാനി ഗുപ്തയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ റിച്ച മുഴുവൻ സംഭവവും വിവരിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ബൈറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു താൻ എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ടാമതും മൈക്രോഫോൺ നൽകിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് പത്രപ്രവർത്തക ഉന്നയിച്ചത്?
രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചുവെന്നും “സർ, എന്നെ തള്ളരുത്, ഞങ്ങൾ പോകുകയാണ്” എന്നും റിച്ച പറഞ്ഞതായി റിച്ച പറയുന്നു. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ തള്ളിമാറ്റിയതായും തുടർന്ന് പടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് താൻ കമിഴ്ന്നു വീണതായും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.
കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൈമുട്ട് തന്റെ ക്യാമറാമാൻ ഇടിച്ചതായും, നിരവധി പേർ തന്റെ മേൽ വീണതായും റിച്ച അവകാശപ്പെട്ടു. തന്റെ മൈക്രോഫോൺ താഴെ വീണതായും, ക്യാമറകൾ ഓൺ ചെയ്ത് സംഭവം പകർത്താൻ താൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
കഴുത്ത്, കൈകൾ, കണങ്കാലുകൾ, കാലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി മാധ്യമപ്രവർത്തക പറഞ്ഞു. ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി. വീണപ്പോൾ കൈകൾ കൊണ്ട് വയറു സംരക്ഷിക്കാൻ താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.