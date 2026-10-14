ജയ്പൂർ: വിമാനം റാഞ്ചാനുള്ള സാധ്യത സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽനിന്ന് ദൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ജയ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. 250 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്ന AI-2030 വിമാനമാണ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത്.
പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, അഹമ്മദാബാദ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന് (ATC) ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് ‘സ്ക്വാക്ക് 7500’ (Squawk 7500) എന്ന കോഡ് ലഭിച്ചതാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ ജാഗ്രതയിലാക്കിയത്. വിമാനം റാഞ്ചൽ പോലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന കോഡാണിത്.
മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം ജയ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് രാവിലെ 9.45-ഓടെ വിമാനത്തെ വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിശോധനകൾക്കും സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കുമായി വിമാനത്തെ മറ്റു വിമാനങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനാണ് ഐസൊലേഷൻ ബേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പൈലറ്റ് ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് ‘സ്ക്വാക്ക് 7500’ കോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിന്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും യഥാർഥത്തിൽ വിമാനത്തിന് നേരേ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
എന്താണ് സ്ക്വാക്ക് 7500?
വിമാനം റാഞ്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കൽ പോലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുകൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാൻസ്പോണ്ടർ കോഡാണ് ‘സ്ക്വാക്ക് 7500’. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റിന് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ അറിയിക്കാൻ ഇത്തരം കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
എന്നാൽ, ഈ കോഡ് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം വിമാനം റാഞ്ചിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവില്ല. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തതിന്റെ കാരണവും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.
റിയാദിലേക്കുള്ള സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ നീട്ടി എയർ ഇന്ത്യ
അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് റിയാദിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും നീട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബർ 14 വരെയും എയർ ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ 15 വരെയും റിയാദ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തേ ഒക്ടോബർ 10 വരെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികളും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികൾ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ മൂലം യാത്ര മുടങ്ങിയവർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുക പൂർണമായി തിരിച്ചുനൽകുമെന്നും യാത്രാ തീയതി സൗജന്യമായി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും എയർലൈനുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബംഗളൂരു, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് റിയാദിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആഴ്ചയിൽ 16 സർവീസുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് സർവീസുകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്.
റിയാദിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ഒക്ടോബർ 11 വരെ റദ്ദാക്കുന്നതായി ആകാശ എയറും നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.