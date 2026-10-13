തിരുവനന്തപുരം: മദ്യപിച്ചും മയക്കുമരുന്നുകള് ഉപയോഗിച്ചും വാഹനമോടിച്ച് അപകട മരണങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന് പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണ്. യാദൃശ്ചികമായി ുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള് പോലെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുണ്ടായ ചെറിയ കുറ്റമായി ഇത് പരിഗണിക്കില്ല. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ബോധപൂര്വമെന്ന മട്ടില് വാഹനമോടിച്ച് ജീവഹാനിയുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടാനും ജയിലിലടയ്ക്കാനുമുള്ള നടപടികള് കര്ശനമാക്കാന് സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. നിയമസഭയില് സി വി ശാന്തകുമാര് ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു
സംസ്ഥാനത്തെ വാഹനാപകടങ്ങള് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയര്മാനും ഗതാഗത മന്ത്രി കോ ചെയര്മാനുമായി റോഡ് സുരക്ഷാ മിഷന് ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ആഭ്യന്തരം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക നീതി, യുവജനക്ഷേമം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, പൊതുമരാമത്ത്, തൊഴില്, റവന്യൂ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിമാര് ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഗവേണിംഗ് കൗണ്സില് സംവിധാനം ഉടന് നിലവില് വരും. ഇതിന് കീഴില് മിഷന് ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ച് വിവിധ മിഷനുകള് നടപ്പിലാക്കും. നിലവില് 4000-ത്തോളം പേരാണ് വാഹനാപകടങ്ങളില് മരിക്കുന്നത്. എല്ലാ അപകടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അവകാശവാദമില്ലെങ്കിലും ഇത് വലിയ അളവില് കുറയ്ക്കാന് മിഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സീസണ് പ്രമാണിച്ച് വിപുലമായ റോഡ് സുരക്ഷാ യോഗങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ച് നാറ്റ്പാക് നടത്തിയ പഠനത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ റോഡുകളില് ബ്ലാക് സ്പോട്ടുകള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടൂര് എനാത്ത് മുതല് പന്തളം വരെയുള്ള എം സി റോഡ് ഭാഗത്ത് വര്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക സര്ക്കാര് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് അപകട സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കുന്ന വളവുകള്, കാല്നട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപ്പാതകളുടെ അഭാവം, അമിതവേഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ലൈന് മാര്ക്കിംഗിന്റെ അപര്യാപ്തത, ഓവര്ടേക്കിംഗ് ജംഗ്ഷനുകളിലെ അപര്യാപ്തമായ സൂചനാ സംവിധാനങ്ങള്, വളവുകള്ക്ക് അരികില് ഭാരവാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അപകട സാധ്യതകള് എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില് അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അപകട തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മുന്ഗണനാ ക്രമത്തില് റോഡ് സുരക്ഷാ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എം സി റോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പാതകള് ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.