തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ സര്വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യത നിര്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന പരീക്ഷകളിലൊന്നായ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള 2026 ഡിസംബര് സെഷനിലെ ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷാ നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. ജൂനിയര് റിസര്ച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് നേടാനും പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അര്ഹത നിര്ണയിക്കാനും ഈ പരീക്ഷ സഹായിക്കും.
നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്ടോബര് 28 രാത്രി 11.50 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഡിസംബര് 14 മുതല് 19 വരെയാണ് പരീക്ഷ. 87 വിഷയങ്ങളിലായി കമ്പ്യൂട്ടര് അധിഷ്ഠിത രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
ജനറല് വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 1,150 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഇഡബ്ല്യുഎസ് , ഒബിസി-എന്സിഎല് വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 600 രൂപയും എസ്സി , എസ്ടി , ഭിന്നശേഷിക്കാര് , തേര്ഡ് ജെന്ഡര് വിഭാഗക്കാര് എന്നിവര്ക്ക് 325 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ്, ഡെബിറ്റ് കാര്ഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, യുപിഐ മുഖേന ഓണ്ലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കാം.ugcnet.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ നല്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ശേഷം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും നല്കി ആവശ്യമായ രേഖകള് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. തുടര്ന്ന് ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കാം.