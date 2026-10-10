ന്യൂദല്ഹി: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടി നേതാക്കള്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത ദല്ഹി പോലീസിനെതിരെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എംപിയും മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകയുമായ മേനക ഗുരുസ്വാമി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 11) പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തി കേള്ക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.
ഇന്ന് ജന്തര് മന്തറില് സിജെപി പ്രവര്ത്തകരും മറ്റ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നാല് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കരുതല് തടങ്കലില് വച്ചുവെന്നാണ് ഹര്ജിയിലെ ആക്ഷേപം.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകള് പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹന്, ഡല്ഹി പോലീസ് കമ്മീഷണര് അനുരാഗ് കുമാര്, ഡല്ഹി മെട്രോ റെയില് കോര്പ്പറേഷന് ചെയര്പേഴ്സണ് ഡി താര എന്നിവര്ക്കെതിരെ അഭിഭാഷകനായ ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠി ഫയല് ചെയ്ത കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്ജിയും ഞായറാഴ്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി , വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേള്ക്കും.