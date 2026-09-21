കൊച്ചി : വടക്കന് പറവൂരില് സ്വകാര്യ ബസില് നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ് യുവതി മരിച്ചു. കുഞ്ഞിത്തൈ സ്വദേശിനിയും ലാബ് ടെക്നീഷ്യനുമായ വിന്റുമോള് (31) ആണ് മരിച്ചത്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബസില് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പറവൂര് തുരുത്തിപ്പുറത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്.
യാത്രക്കിടെ ബസിന്റെ തുറന്നു കിടന്ന ഡോറിലൂടെ യുവതി തെറിച്ചു പോവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പറവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്ട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനല്കും. സംഭവത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതില് സ്വകാര്യബസ് ജീവനക്കാര് വീഴ്ച വരുത്തുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം നിലനില്ക്കെയാണ് ഈ ദുരന്തം.