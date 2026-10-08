ന്യൂദല്ഹി: ഒക്ടോബർ 10 ന് ജന്തര്മന്തറില് നടത്തുമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സിജെപി പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ദല്ഹി പൊലീസ് ഡിസിപി സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ. “സെക്ഷൻ 163 പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്, അതിനർത്ഥം പ്രതിഷേധങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ്.” -ദൽഹി പോലീസ് ഡിസിപി സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.
ജന്തർ മന്തറിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ. ഏത് ഒത്തുചേരലും നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കും, അതിനെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകും. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും മാറിനില്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ദൽഹി പോലീസ് ഡിസിപി സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബര് 10ലെ സിജെപിയുടെ ജന്തര്മന്തര് സമരത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നവര് എന്തായാലും സുദീര്ഘകാലം നിയമനടപടികള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഡിസിപി സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ താക്കീത് നല്കുന്നു.