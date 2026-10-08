റിയാദ്: കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹൂത്തികൾ ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജാഗ്രത പാലിക്കാനും പ്രാദേശിക അധികാരികൾ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
“നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, സൗദി അറേബ്യയിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും, ആവശ്യാനുസരണം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാനും, പ്രാദേശിക അധികാരികൾ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങൾ വഴി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു,” – എംബസി നിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വീഡിയോകളോ വാർത്തകളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും എംബസി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ശക്തമായി ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ജിദ്ദയിലെ കോൺസുലേറ്റും VFS വഴിയുള്ള ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത സേവനങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ പ്രവാസി ഭാരതീയ സഹായതാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (PBSK) 24×7 ഹെൽപ്പ് ലൈൻ 8002471234 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ തുടർന്നും ലഭ്യമാണ്. റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതർ ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
അതേ സമയം ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനങ്ങളുടെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കൂടാതെ സൗദി അധികൃതർ അഭിപ്രായത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളോട് ഉടനടി പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ
ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ കാരണം കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു. വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് സേവനമായ ഫ്ലൈറ്റ്റാഡാർ24 എക്സിൽ അറിയിച്ചു.
സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഗ്നിശമന സേനയും ആംബുലൻസ് സംഘവും വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പ്രദേശത്ത് പുക കാണപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.
ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
നേരത്തെ സൗദി അറേബ്യയിലെ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ അപലപിച്ചിരുന്നു. സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അസ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യ വാദിച്ചിരുന്നു.
കൂടാതെ റിയാദിലെ അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയും കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.