ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സമയപരിധിയും നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ. ധാക്കയുടെ കൈമാറ്റ അഭ്യർത്ഥന ഇപ്പോഴും നിയമ പ്രക്രിയയിലൂടെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ദിനേശ് ത്രിവേദി ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.
ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിന് സമയപരിധി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ത്രിവേദി പറഞ്ഞു. സ്ഥാപിതവും ഘടനാപരവുമായ നിയമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അഭ്യർത്ഥന പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
“ഹസീനയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് സമയപരിധി നൽകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല,”- ധാക്കയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ തിങ്ക് ടാങ്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിൽ ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
ഒരു നടപടിക്രമം നിലവിലുണ്ടെന്നും ആ പ്രക്രിയ നിയമപരവും നന്നായി ഘടനാപരവുമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് വാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.