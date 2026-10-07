ന്യൂഡൽഹി : ആകാശവാണി ഓഫീസിലേക്ക് ബലംപ്രയോഗിച്ച് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവർക്കും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എം.പിമാർക്കുമെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആകാശവാണി ജീവനക്കാർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ആകാശവാണി ഭവൻ പരിസരത്ത് എട്ടു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും പോലീസ് താൽക്കാലികമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു . ‘വോട്ട് ചോർച്ച’ ആരോപിച്ച് , ഏകദേശം 300 മീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തിലെ എം.പിമാർ നടത്തിയ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം ആരംഭിച്ചത്.
ഉച്ചയോടെ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പരിസരത്ത് പ്രവേശിച്ച രാഹുൽ അവിടെയുള്ള ആൽത്തറയിൽ ഇരുന്നാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് . പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, എൻ.സി.പി-എസ്.പി എം.പി സുപ്രിയ സുലെ എന്നിവരും മറ്റ് നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു.പാർലമെന്റിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിനും ചുറ്റും ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിതി ആയോഗ് ഓഫീസിന് സമീപം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എം.പിമാരെ തടഞ്ഞു.
ആകാശവാണി പരിസരത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ രാഹുലിനെയും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി, പവൻ ഖേര, കെ. സുരേഷ്, അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാറിംഗ്, ദീപേന്ദർ ഹൂഡ, പ്രണീതി ഷിൻഡെ, വർഷ ഗെയ്ക്വാദ്, ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്ഗഢി തുടങ്ങിയ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും എം.പിമാരെയും പോലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ചാണ് നീക്കം ചെയ്തത്.