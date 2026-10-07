ന്യൂഡൽഹി : റോഡിൽ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും , ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എസ്ഐആർ വിവാദത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഇന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ജന്തർ മന്തറിൽ എത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല
ഇതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി റോഡിൽ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത് . “ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറില്ല. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറിനിൽക്കണം. നമ്മുടെ എംപിമാരെ മർദിച്ചു” എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രിയങ്ക റോഡിൽ കിടന്നത് .
“തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എംപിമാരോട് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. പോലീസുകാർ എന്നെ മർദ്ദിച്ചു. എന്നെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ടു . ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറില്ല. അവർ അവരുടെ സൈന്യത്തെ വിളിക്കണം. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറില്ല,” എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത്.